Кому не можна їсти абрикоси та персики

У 100 г абрикос і персиків приблизно 11 відсотків вуглеводів, в основному глюкози, тому плоди протипоказані тим, хто страждає на цукровий діабет. У персиках теж багато вуглеводів, але - фруктози більше.

Також слід пам`ятати,що шкірка персиків і абрикосів може бути прихистком для яєць глистів, якщо їх збирають із землі. Тому перед вживанням їх обов`язково потрібно помити гарячою водою. Після вживання персиків потрібно прополоскати рот водою, оскільки кислота, що міститься в них, роз`їдає зубну емаль.



