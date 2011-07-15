Масаж шиї запобігає інфаркту

Група учених з англійського університету Лідсу стверджує, що регулярний масаж шиї здатен врятувати людину від інфаркту.

Британські учені провели дослідження і з`ясували, що існує прямий зв`язок між м`язами шиї і особливою зоною головного мозку - nucleus tractus solitarius, яка контролює рівень артеріального тиску.

І якщо масажувати м`язи шиї регулярно, то, на думку фахівців, це стабілізує діяльність мозкової ділянки nucleus tractus solitarius, і знизить артеріальний тиск.

"Ефект від масажу можна порівняти з діями відповідних новітніх медикаментів", - додає керівник групи дослідників професор Джим Дечардс.

ami-tass.ru

