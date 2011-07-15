Відома російська співачка заповіла свої органи для трансплантації

16:14, 15 липня 2011
Зарубіжні новини
0

Побачила як страждають хворі

Російська співачка Наталія Ветлицька, що проходила курс лікування в одній з медичних установ, стала мимовільним свідком чужого горя. 

Співачка розповіла сумну історію: 21-річний юнак, кілька років чекав пересадки нирки, і помер у страшних муках. Йому дуже довго шукали донора. 

Ветліцька була так вражена, що відразу ж, як тільки виписалася з лікарні, вирушила до нотаріуса і склала заповіт. 

«Після моєї смерті всі органи, які придатні для пересадки, повинні бути віддані хворим, які потребують трансплантації, - каже Наталя Ветлицька. - Може, мої серце, нирки, легені врятують чиєсь життя! ». 

www.segodnya.ua


 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter