Єврокомісія пропонує скоротити викиди сірки в атмосферу від пального для теплоходів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідний проект Директиви був підтриманий Комісією сьогодні.

Згідно з планами Комісії, вміст сірки в пальному для суден, що пересуваються по Північному і Балтійському морях, а також протокою Ла-Манш, не повинно перевищувати 0,1% з 1 січня 2015 року проти нинішніх 1,5%. Крім того, для суден, що пересуваються в інших морях ЄС, вміст сірки в пальному має скоротитися з 4,5% до 0,5% з 1 січня 2020 року.

На думку Комісії, такі обмеження призведуть до зниження викидів оксиду сірки в атмосферу на 90%.

При цьому, економічний ефект у сфері охорони здоров`я становитиме від 15 до 34 млрд. дол., що набагато більше від передбачуваних витрат на реалізацію проекту Директиви, які можуть становити від 2,6 до 11 млрд. євро.

Пропозицію буде передано на твердження Європарламенту й Раді міністрів ЄС.