Груша врятує нирки

У народі грушу вважали святим деревом. А в деяких країнах люди вірять, що коли Діва Марія спускається на землю, відпочивала під цим деревом.

Наділяли грушу і магічною силою, наприклад, щоб забезпечити собі благополуччя і здоров`я на цілий рік, на свято Івана Купала слід пролізти через вінок, сплетений з гілок груші. І груша - не тільки магічне дерево, має вона і лікувальну силу.

У плодах груші є антибіотик арбутин, який знищує мікроби. Антимікробна дія груш впливає на кишкову флору і на мікроби, що викликають запалення сечового міхура і нирок.

Компот з груш знижує температуру. А ефірні олії, які є в соку груш, роблять її плоди хорошим сечогінним засобом.

Згадки про грушу вперше зустрічаються в стародавніх китайських одах. У Китаї її вважали символом довголіття.

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