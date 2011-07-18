Як їсти м'ясо, щоб бути здоровим

Щоб не мати проблем із здоров`ям, експерти не радять вживати смажене м`ясо, а також зловживати м`ясом, яке продається в українських торгових мережах. Про це в ході прес-конференції повідомила лікар-дієтолог науково-технічного центру «ВІРІА» Світлана Фус.

«Я є прихильницею того, що завжди необхідно бути ближчим до землі і натурального виробника. Адже куряче м`ясо, наприклад, куплене в супермаркетах, не завжди відповідної якості. Споживачі не завжди проінформовані, чим годували цих курей, якої якості це м`ясо», - відзначила Світлана Фус.

За її словами, постійне вживання в їжу курятини, вирощеної на крупних птахофермах, може негативно відобразитися на здоров`ї: є загроза появи шлаків, ожиріння, алергії і так далі.

При цьому, коментуючи способи приготування курячого м`яса, щоб одержувати завжди необхідну кількість поживних речовин і не нашкодити своєму здоров`ю, експерт повідомила таке: «Щоб не нашкодити собі і своєму здоров`ю, необхідно мінімізувати смаження м`яса унаслідок утворення канцерогенів при його приготуванні. Якщо говорити про термічну обробку м`яса для позбавлення від мікрофлори, необхідно користуватися альтернативними рецептами приготування м`яса: тушкування, варіння і так далі».

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