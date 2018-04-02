Які хвороби "уготовані" нам зірками

Дізнайся, до яких хвороб ти схильна згідно свого Знаку Зодіаку, щоб запобігти їм.

Овен

Типовий Овен володіє відмінним здоров`ям, але легко ранимий емоційно через нервовий тип характеру. Слід уникати зайвого фізичного навантаження, хвороб очей, носоглотки, вух. Можуть бути часті головні болі, мігрень, невралгія. Багато хто лисіє.

Телець

Необхідно проявляти обережність відносно інфекційних захворювань горла, можливого збільшення щитовидної залози, респіраторних захворювань. Також Тельці схильні до захворювань геніталій, матки, печінки і нирок. Може з`явитися ревматизм. Небезпека ожиріння.

Близнюки

Можливі нервові розлади, катар і бронхіт. Їх конституція слабка. В більшості своїй близнюки не мають тенденцій до збільшення ваги, тому їм не потрібно дотримуватися строгих дієт. Деякі з них до кінця життя залишаються дуже худими.

Рак

Є схильність до ракових захворювань. Часто бувають плеврит, геморой, варикозне розширення вен. Легка збудливість може також привести до гастриту, кашлю, ослаблення зору. Нерідкі отруєння неякісними продуктами.

Лев

Слід побоюватися болів в спині і легенях, в хребті, захворювань серця і крові, судом, жовтяниці і хвороб очей.

Діва

Цей знак цілком обгрунтовано можна назвати найздоровішим зі всіх. Хоча абсолютно здорових людей не існує. Тому Діви схильні до кишкових розладів, закрепів, колік, непрохідності кишечника, діареї, різних захворювань печінки. У них також слабкі лімфатичні вузли.

Терези

У них слабка опірність хворобам. Квітучий зовнішній вигляд часто брехливий. Їх головні вороги – холод і вогкість. Під час хвороби люблять відчувати турботу, увагу і співчуття. Найуразливіші частини організму Терезів – нирки і поясниця. Часто бувають ниркові коліки, позаматкова вагітність і хвороби шкіри.

Скорпіон

Вони можуть серйозно страждати від гепатиту, циститу, ГРЗ, ларингіту, хвороб черевних і статевих органів, сечового міхура. Їх дуже важко примусити лікуватися, важко доглядати за ними. Увага! Скорпіонові загрожують небезпека від вогню і нещасні випадки, особливо в подорожах.

Стрілець

Люди цього знаку схильні до радикуліту і ревматизму. Унаслідок недоліку кремнію в організмі у них можуть бути поганими шкіра, нігті і волосся. Стрільці часто стають спортсменами, а значить, схильні до травм. Але у них надприродні здатності до відновлення. Можливі часті захворювання горла. У зрілому віці - хвороби нервів і розширення вен.

Козеріг

Часто можуть бути переломи, розтягування колінного суглоба і інші дефекти ніг. Також представникам цього знаку загрожують анемія, хронічний нефрит, катари верхніх дихальних шляхів, глухота, ревматизм і рахіт. Час від часу Козероги страждають від депресії. Такий стан заснований на труднощах життя і великій відповідальності, яка лежить на їхніх плечах. Постійна депресія може бути передана по спадковості.

Водолій

Схильні до нервових розладів, катару, діареї, геморою, тому необхідно утримуватися від алкоголю.

Риби

На жаль, це один з найхворобливіших знаків зодіаку. Їх часто мучать екзема, грибкові ураження, застуди, отруєння. Можливі нещасні випадки на воді.

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