Ароматерапія проти нудоти вагітної
Крапля олії перцевої м`яти
Кожна жінка стикається під час вагітності з певними нездужаннями. Перш ніж приймати будь-які ліки, спробуйте себе в якості ароматерапевта. Однак, не забудьте попередньо проконсультуватися зі своїм лікарем. Ранкова нудота
Перш ніж приймати будь-які ліки, спробуйте себе в якості ароматерапевта. Однак, не забудьте попередньо проконсультуватися зі своїм лікарем.
Ранкова нудотаЩоб попередити ранкову нудоту, спробуйте перед сном капнути одну краплю ефірного масла перцевої м`яти на носову хустку і покладіть його поруч з подушкою на всю ніч.
Ароматичні молекули будуть поширюватися в повітрі, м`яко впливаючи на ваш організм, допомагаючи зберегти шлунок в спокійному стані. Спробуйте використовувати цей метод протягом трьох-чотирьох днів - ваше ранкове самопочуття має покращитися.
Нудота протягом дня, втрата апетиту і блювання
У цьому випадку вам може допомогти ефірне масло імбиру. Носіть його із собою в невеликому флакончику.
При появі нудоти протягом дня або реакції на будь-які запахи, капніть одну краплю на долоні і сильно розітріть їх. Потім піднесіть долоні до носа і зробіть кілька глибоких вдихів.
Блювота
Ефективним засобом від блювоти може стати парова інгаляція. До пів-літри гарячої води потрібно додати одну краплю ефірного масла імбиру. Накрийте голову рушником і вдихайте ароматизований пар. Під час інгаляції очі повинні бути закриті.
Після припинення блювоти для зняття напруги в області шлунка рекомендується легкими погладжуючими рухами, втирати в шкіру вище пупка масляний розчин.
Для його приготування потрібно добре змішати одну десертну ложку (10 мл) будь-якого рослинного масла з краплею олії імбиру.
Щоб попередити нудоту і блювоту протягом дня, втирайте цю суміш в область шкіри над пупком щоранку. Через шість днів неприємні відчуття повинні пройти.
Максимальна доза імбирного масла, яку ви можете використовувати щодня - 3 краплі.
Якщо імбир з яких-небудь причин вам не підходить, використовуйте інші олії з аналогічними властивостями: м`яту перцеву, лимон, мандарин або лаванду.