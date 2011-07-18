Ароматерапія проти нудоти вагітної

Кож­на жінка стикається під час вагітності з пев­ни­ми не­зду­жан­ня­ми. Перш ніж прий­ма­ти будь-які ліки, спро­буй­те се­бе в якості аро­ма­те­ра­пев­та. Од­нак, не за­будь­те по­пе­редньо про­кон­суль­ту­ва­ти­ся зі своїм лікарем. Ран­ко­ва ну­до­та Щоб по­пе­ре­ди­ти ран­ко­ву ну­до­ту, спро­буй­те пе­ред сном кап­ну­ти од­ну крап­лю ефірного мас­ла перцевої м`яти на но­со­ву хуст­ку і покладіть йо­го по­руч з по­душ­кою на всю ніч.

Ароматичні мо­ле­ку­ли бу­дуть по­ши­рю­ва­ти­ся в повітрі, м`яко впли­ва­ю­чи на ваш організм, до­по­ма­га­ю­чи збе­рег­ти шлу­нок в спокійному стані. Спро­буй­те ви­ко­рис­то­ву­ва­ти цей ме­тод про­тя­гом трь­ох-чо­тирь­ох днів - ва­ше ран­ко­ве са­мо­по­чут­тя має по­кра­щи­ти­ся.

Ну­до­та про­тя­гом дня, втра­та апе­ти­ту і блю­ван­ня

У цьо­му ви­пад­ку вам мо­же до­по­мог­ти ефірне мас­ло імбиру. Носіть йо­го із со­бою в не­ве­ли­ко­му фла­кон­чи­ку.

При появі ну­до­ти про­тя­гом дня або реакції на будь-які за­па­хи, капніть од­ну крап­лю на долоні і силь­но розітріть їх. Потім піднесіть долоні до но­са і зробіть кілька гли­бо­ких вдихів.

Блю­во­та

Ефек­тив­ним за­со­бом від блю­во­ти мо­же ста­ти па­ро­ва інгаляція. До пів-літри гарячої во­ди потрібно до­да­ти од­ну крап­лю ефірного мас­ла імбиру. На­крий­те го­ло­ву руш­ни­ком і вди­хай­те аро­ма­ти­зо­ва­ний пар. Під час інгаляції очі повинні бу­ти закриті.

Після при­пи­нен­ня блю­во­ти для знят­тя на­пру­ги в області шлун­ка рекомендується лег­ки­ми по­глад­жу­ю­чи­ми ру­ха­ми, вти­ра­ти в шкіру ви­ще пуп­ка мас­ля­ний роз­чин.

Для йо­го при­го­ту­ван­ня потрібно добре змішати од­ну де­серт­ну лож­ку (10 мл) будь-яко­го рос­лин­но­го мас­ла з крап­лею олії імбиру.

Щоб по­пе­ре­ди­ти ну­до­ту і блю­во­ту про­тя­гом дня, вти­рай­те цю суміш в об­ласть шкіри над пуп­ком що­ран­ку. Че­рез шість днів неприємні відчуття повинні прой­ти.

Мак­си­маль­на до­за імбирного мас­ла, яку ви мо­же­те ви­ко­рис­то­ву­ва­ти щод­ня - 3 краплі.

Як­що імбир з яких-не­будь при­чин вам не підходить, ви­ко­рис­то­вуй­те інші олії з аналогічними влас­ти­вос­тя­ми: м`яту пер­це­ву, ли­мон, ман­да­рин або ла­ван­ду.

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