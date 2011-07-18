Чим небезпечні електричні зубні щітки

У Німеччині і Австралії почали вилучати з продажу електричні зубні щітки марки Dr. Best. Вони визнані небезпечними для здоров`я.

З`ясувалося, що механізм закріплення насадки без зусиль слабшає, тому змінна деталь може злетіти, травмувавши ротову порожнину. Не дивлячись на те, що скарг на електричні щітки від покупців ще не поступало, але виробник щіток дорожить своїм ім`ям і хоче уникнути всіх можливих ризиків нещасних випадків.

При цьому ті, хто вже встиг купити собі таку щітку, можуть повернути цей товар і одержати назад свої гроші.

likar.info