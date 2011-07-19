Як стримати апетит

09:14, 19 липня 2011
Зарубіжні новини
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Дієтологи дають декілька порад

Дієтологи дають декілька порад, на той випадок, якщо розігрався неабиякий апетит, але ви намагаєтеся обмежувати себе в їжі.

Отже:

1. Їсти фрукти і овочі на початку прийому їжі. Краще всього їсти апельсини, вони добре пригнічують відчуття голоду. А ось від яблук краще відмовитися, оскільки вони, навпаки, стимулюють апетит.

2. Дієтологи радять вживати білкові продукти, оскільки вони краще насичують організм, ніж жири і вуглеводи.

3. Жінці краще їсти одній або в оточенні чоловіків. Психологи довели, що в такій ситуації жінки з`їдають менше і кориснішу їжу.

4. Багато води або чаю без цукру. Рідина допомагає зменшити відчуття голоду, вода і чай без цукру не дають калорій.

5. Узяти за звичку залишати на тарілці хоч би один шматочок. Так можна утриматися від спокуси узяти добавки.

likar.info

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