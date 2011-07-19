Що міститься в молоці

Дослідники перевірили аналізи двадцяти різних зразків молока і виявили в них такі хімічні елементи, які недопустимі в корисному білому напої людства.

Висновок з даного дослідження був опублікований в журналі Agricultural and Foods Chemistry. Там написано, що коров`яче молоко часто містить протизапальні препарати.

Учені Хаєнського університету в Іспанії вважають, що для перевірки безпеки коров`ячого молока можна використовувати спеціальні машини особливої розробки. Такому аналізу може піддаватися будь-яка їжа.

Інноваційна методика обіцяє полегшити метод перевірки молочного продукту. Лаборатіріям всього світу учені радять прийняти подібний метод на замітку. Таким чином, люди зможуть не турбуватися через якість споживаної ними їжі.

best-stroitelstvo.ru