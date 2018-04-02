Інструкція з виживання в спеку

Спека – справжнє випробування для городян. На жаль, схоже, що аномально висока температура протримається як мінімум два тижні. Лікарі різних спеціалізацій дають практичні поради.«В спеку не носити синтетичну білизну. Вона створює «парниковий ефект» і сприятливе середовище для розмноження хвороботворних бактерій і грибків. Тому, наприклад, літнє загострення молочниці – не рідкість, - застерігає гінеколог Едуард Абдулаєвич Мубаракшин - жінкам з хронічним аднекситом розумна засмага не протипоказана. Але пам`ятайте, що надлишок ультрафіолету зменшує імунну опірність організму. Крім того, при хронічному аднекситі протипоказано перебування на пляжі в мокрому купальнику. Переодягайтеся відразу ж після виходу з води». Дотримуйтеся особливої обережності стосовно сонця і засмаги, якщо у вас міома або ендометріоз. Вам рекомендуються тільки повітряні ванни в тіні дерев. Як тренуватися

«У аномальну спеку фахівці рекомендують відмовитися від занять спортом на вулиці. Фізичні навантаження збільшують тепловіддачу і можуть привести до обезводнення організму. Крім того, в спекотну погоду зростає навантаження на судини і серце», - розповідає спортивний лікар, доктор медичних наук Світлана Короткова. Захоплюватися заняттями на бігових доріжках і силових тренажерах не рекомендується. Краще всього зосередитися на вправах, що збагачують організм киснем, наприклад, на дихальній гімнастиці, йозі, легкій аеробіці. Дуже корисно в спеку ходити в басейн хоч би 2–3 рази в тиждень.

Чим харчуватися

«У спекотну погоду дієта дуже важлива. Їжте менше м`яса і тваринних жирів, більше рослинної і молочної їжі. У середині дня не варто сильно налягати на їжу. Краще перенести основний прийом їжі на 17–18 годин. З ранку в спеку апетит зазвичай поганий. Немає необхідності примушувати себе їсти. А ось випити склянку рідини обов`язково потрібно», - рекомендує дієтолог, лікар вищої категорії Заліна Ростіславна Щербова.

Для угамовування спраги краще пити не просту воду, а розбавлені прохолодною кип`яченою водою соки, зелений чай, мінеральну воду без газу. Добре освіжають також різні кваси і напій з меду з водою і лимоном. Дуже корисні в літні дні кисломолочні продукти: кефір, йогурт, кисле молоко і сичужні сири.

У спекотну погоду відмовтеся від звички готувати їду про запас. Не забувайте, що термін придатності більшості продуктів розрахований на температуру до 25°С, а не на спеку. Ніколи не купуйте їжу на лотках, не обладнаних холодильниками, і з рук. Невідомо, скільки пролежали продукти на пригріві. А при високій температурі бактерії розмножуються швидко, що загрожує важкими отруєннями.

У спеку протипоказано голодувати. Організм і так знаходиться в стані стресу, а ми ще посилюємо проблему. Якщо ви хочете схуднути, просто змініть склад їжі. Влаштовуйте собі один-два розвантажувальні дні в тиждень. Вони можуть бути фруктово-ягідні, овочеві або сирно-кефірні. Таке харчування підсилює обмінні процеси, стимулює очищення кишечника.

Уникнути запалення пахв

У спеку підвищується ймовірність гідраденіту – запалення в пахвовій западині. Призводять до нього загальне ослаблення організму на тлі спеки і рясне потовиділення, дрібні травми шкіри, наприклад, при голінні. Якщо у вас вже колись виникала ця проблема, виключіть з раціону гострі приправи, алкоголь, обмежте солодощі. Включіть в раціон продукти, багаті вітамінами А, С і Е: моркву, чорну смородину, горіхи.

Зверніть особливу увагу на дезодоранти, якими ви користуєтеся. Антиперспіранти закупорюють потові залози. Це може спровокувати розмноження мікробів і запалення. Тому якщо ви схильні до гідраденіту, використовуйте тільки звичайні дезодоранти і частіше приймайте душ. А після видалення волосся дезинфікуйте пахвові западини спиртними розчинами.

Поберегти серце і судини

«Прихід літньої спеки супроводжується величезним навантаженням на організм. Висока температура повітря викликає посилене потовиділення, серцебиття. Дихання частішає, а з потом організм втрачає воду, вітаміни і мінеральні солі. Зокрема, солі калію і магнію, важливі для роботи серцевого м`яза», - попереджає кардіолог, лікар вищої категорії Ніна Полинцова. Найбільш схильні до небезпечної дії спеки люди, страждаючі серцево-судинними захворюваннями. У спеку гірше себе віпочувають гіпертоніки, частіше виникають напади стенокардії у хворих з ішемічною хворобою серця. На слабкість можуть скаржитися люди з дистонією і ті, хто схильний до гіпотонії. Пацієнтам з кардіологічними захворюваннями потрібно дотримуватися ряду рекомендацій:

Всі заходи, що супроводжуються фізичним навантаженням, проводьте до або після денної спеки. Перенапруження в умовах високих температур і дії прямих сонячних променів може спровокувати ускладнення.

Прагніть не їздити в переповненому транспорті. Кілька разів в день вимірюйте артеріальний тиск.

Не шукайте порятунку від спеки в холодних водоймищах. Якщо різниця між температурою води і температурою повітря перевищує 10 градусів, купання може виявитися небезпечним для судин. І навіть може спровокувати напад стенокардії. Не входьте у воду дуже швидко, особливо якщо ви в розпаленому стані. Перед купанням злегка помасажуйте тіло або виконайте декілька простих фізичних вправ. Ніколи не купайтеся до тремтіння.

Якщо ви страждаєте гіпертонією, не захоплюйтеся солоною їжею.

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