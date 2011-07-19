Вітамін С допомагає справитися з катарактою

Люди, які отримують недостатню кількість вітаміну С разом з їжею, ризикують дістати катаракту.

В ході дослідження учені з Індії оцінили стан здоров`я більш як 5600 індійців у віці від 60 років і старше, а також їх раціон. Аналіз крові дозволив визначити показники вітаміну С. Близько 73% учасників мали катаракту. Проте частота розповсюдження недуги знижувалася у міру підвищення вмісту вітаміну С в крові і раціоні, повідомляє meddaily.ru.

Одна чверть людей з найвищими показниками вітаміну С мала на 39% нижчий ризик катаракти. В цілому ж учені відзначили достатньо низькі показники вітаміну. Більше половини добровольців мала дефіцит вітаміну.

Лабораторні тести також довели, що вітамін С грає важливу роль, захищаючи кришталик ока від оксидативного стресу. Експерти відзначають: світло наносить пошкодження оку. Кришталик поглинає ультрафіолетове випромінювання - основне джерело оксидативного стресу.

У апельсиновому соку міститься велика кількість вітаміну С.

focus.ua