Сонце захищає від раку?

Дія сонячного світла знижує ризик виникнення ракових захворювань, стверджують американські медики.

Учені провели дослідження, в якому задіювали близько тисячі хворих раком і півтори тисячі здорових людей. Проаналізувавши дані про проведення часу випробовуваних на сонці, фахівці прийшли до висновку, що дія сонячного світла знижує ризик виникнення онкології на 24-38%.

Дія сонячних променів сприяє виробленню в організмі вітаміну D, який знижує ризик утворення і розмноження ракових клітин. Перш за все, зменшується ймовірність розвитку раку нирок, пояснили експерти.

Але такий позитивний вплив сонце має тільки на чоловічий організм. У жінок ультрафіолет не знижує ризик розвитку раку нирок. Можливо, це пов`язано з гормональним фоном, вважають учені. Плануються подальші дослідження.

tainamira.ru