У Ферганській долині стався землетрус силою 6,2 бала

У Ферганській долині у вівторок пізно увечері стався землетрус магнітудою 6,2 бала. Інформації про жертви немає.

Епіцентр розташовувався за 42 кілометри на північний захід від узбецького міста Фергана, проте поштовхи відчувалися також у столиці Киргизії Бішкеку і в столиці Таджикистану Душанбе.

В МНС Киргизії повідомили, що люди в Бішкеку залишили домівки і задля обережності проводять ніч просто неба.

Ферганська долина – зона підвищеної сейсмічної небезпеки. У 1966 році в землетрусі магнітудою 7,5 серйозно постраждала столиця Узбекистану, Ташкент. Сотні тисяч людей залишилися тоді без даху над головою.