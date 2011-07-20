Чим корисна морська сіль

Зараз в світі існує декілька різновидів солі, і кожна з них має право на існування в кулінарії.

Наприклад, в Індії популярна чорна сіль — в її смаку є нотки сірки, і своїм темним кольором вона зобов`язана активному вугіллю.

Не дивлячись на велику кількість видів солі, найздоровішою вважається саме морська сіль, і ось чому:

- Її одержують природним шляхом випаровування на сонці чистої морської води.

- Її не обробляють освітлювачами і не додають в неї розпушувачів, що перешкоджають злежуванню.

- Вона повністю розчиняється в рідинах організму і не відкладається в тканинах і внутрішніх органах.

- Вона — природне джерело мікро- і макроелементів — цинку, заліза, калію, магнію і так далі, і сприяє кращому їх засвоєнню організмом.

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