Кава – джерело молодості

Сонце, відкрите небо і чисте повітря призводять до того, що клітини людського організму швидко старіють.

Кисень – це провокатор руйнування клітин в організмі, адже він одним подихом вже додає прискорення процесу старіння кожного з нас.

Через це, учені сьогодні активно вивчають різні антиоксиданти – речовини, що мають здатність закритися від кисню за допомогою невидимої парасольки, тобто, іншими словами, це з`єднання, які перешкоджають дії вільних кисневих радикалів, що є шкідливими.

Професор Джо Вінсон з университету Скрентона опублікував доповідь, яка розкрила таємницю кави. Учений заявляє, що просто необхідними для організму є дві чашки кави в день для того, щоб ваша шкіра була молодою і здоровою, тому що саме в каві містяться антиоксиданти.

Дослідниками доведено, що кава має властивість активізації центрів уваги і пам`яті, це запобігає неуважності і втраті пам`яті в немолоді роки.

receptkulinar.ru