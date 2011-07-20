Що робити при сонячному ударі?

Якщо ви помічаєте у себе запаморочення, прискорене серцебиття, підвищене потовиділення і пелену перед очима, то ви перенесли серйозний сонячний удар.

Спека робить негативний вплив на стан людини і може збудити деякі хронічні захворювання. Лікарі вивели ознаки, по яких можна точно визначити сонячний удар:

1. Прискорене серцебиття

2. Запаморочення

3. Пелена на очах

4. Підвищене потовиділення

Якщо ви відзначили в своєму стані подібні симптоми, необхідно терміново покинути освітлене місце, намочити водою руки і голову. Якщо протягом п`ятнадцяти хвилин вас не покинули ці симптоми, слід подзвонити в швидку.

Лікарі нагадують, що при сонячному ударі хворому не можна приймати нітрогліцерин, препарат, який розширює мозкові судини і ще сильніше нагріває організм. Після його дії лікарям буде складно врятувати постраждалого.

mndg.ru