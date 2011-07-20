Напої, які найкраще угамовують спрагу в спеку

Вода з лимоном або підсолена відмінно угамовує спрагу. На два літри води потрібно додавати половину лимона. Якщо немає лимона, можна пити воду, додавши в неї щіпку соли, або лужну мінералку.

Тан -айран утамовують і спрагу, і голод. Складаються з білків, мікроорганізмів, вітамінів, підтримують загальний стан організму, підсилюють роботу органів дихання. Айран можна приготувати в домашніх умовах.

Охолоджений зелений чай. Тільки він, тому що чорний чай зігріває. Його потрібно наливати в піали і вживати маленькими ковтками. Непогано було б додати і лимон для закріплення ефекту.

Морс із смородини. Напій сезонний, багатий вітамінами, чинить жарознижуючу дію на організм людини. Застосовувати можна будь-який вид смородини.

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