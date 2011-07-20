Продукти-снодійні

Марія Хосе Сан-Роман, дуже відомий шеф-кухар з Іспанії, заявив, що знає перелік продуктів, які сприяють здоровому сну.

Перш за все це морепродукти, оскільки в них міститься триптофан - це амінокислота, яка підвищує концентрацію гормону серотоніна.

Серотонін - це седативне природного походження, яке є хорошим заспокійливим. Також триптофан міститься в таких продуктах як: банани, молоко, тофу, різні зерна, горіхи.

Професор Кевін Моргна, з центру вивчення сну, розташованого в університеті Лафборо, називає кращим продуктом для сну – шафран. У центрі з даною спецією проводили експеримент на мишах і вона довела свою снодійну дію.

Професор також радить, що для кращого сну слід уникати пізніх вечер перед сном, також краще всього буде понизити або взагалі відмовитися від алкоголю, жирної їжі або кави перед самим сном.

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