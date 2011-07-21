Чим небезпечні в'єтнамки і ляпанці

Як виявляється, навіть дуже просте і зручне взуття може виявитися дуже небезпечним, якщо його використовувати для носіння не тільки на пляжі, але і щодня протягом всього теплого сезону.

Як свідчать ортопеди, при ходьбі у в`єтнамках, стопа дуже часто відривається від підошви, створюючи характерний тьопаючий звук. Таке ходіння розвиває перенапруження зведення стопи і здатне викликати запальне захворювання.

Щороку жителі Британії витрачають близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів на лікування захворювань, пов`язаних з ногами, дуже часто такі захворювання викликані саме носінням в`єтнамок.

Все відбувається через те, що при відриві підошви від взуття з характерним звуком, в стопі розвивається велика напруга. Все це приводить до розвитку всіляких захворювань ніг, наприклад, підошовного фасцита.

newsland.ru