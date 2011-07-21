В Узбекистані 13 осіб стали жертвами землетрусу

Жертвами землетрусу магнітудою 6,5-7,0, що стався в ніч на середу за 235 км від Ташкента, стали 13 жителів Узбекистану.

86 осіб зазнали поранень, а 35 із них знадобилася госпіталізація, повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на МНС Узбекистану.

За інформацією сейсмологів, епіцентр підземного поштовху знаходився на стику кордонів Киргизії, Таджикистану й Узбекистану за 42 км на північний захід від узбецької Фергани, а вогнище залягало на глибині 9,2 км.

Внаслідок підземних поштовхів у деяких населених пунктах Багдадського, Ріштанського й Узбекистанського районів Ферганскої області Узбекистану зруйновано окремі житлові споруди.

На місці руйнувань створено оперативний штаб із ліквідації наслідків землетрусу і працюють аварійно-рятувальні підрозділи МНС Узбекистану, зазначає NEWSru.