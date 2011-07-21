Маска з малини для проблемної шкіри

1. Розімніть ягоди малини до утворення соку і змішайте 1 ст. л. одержаної кашки з невеликим шматочком м`якоті чорного хліба або хліба з висівок. Накладіть товстим шаром на шкіру, злегка втираючи. Через 15 хвилин вмивайтеся прохолодною водою.

2. Залийте 1 ст. ложку сухого або свіжого листя малини і таку ж кількість квіток липи 1 скл. кип`ятку і, щільно накривши, настоюйте не менш 3-х годин. Після процідіть і заморозьте, розливши у форми для льоду. Протирайте таким кубиком обличчя вранці і перед сном.

3. Подрібніть свіже листя малини в кашку і накладіть на шкіру обличчя, заздалегідь змащену зволожуючим кремом, на 15 хвилин.

segodnya.ua