Двоє росіян потонули у Дністрі на Буковині
10:38, 21 липня 2011Зарубіжні новини
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Перепливти на надувному матраці
У Чернівецькій області поблизу с. Кулівці Заставнівського району при спробі перетнути на надувному матраці р. Дністер потонули двоє осіб (громадяни Росії), з них 1 дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора, 20 липня, о 16.50.
До пошуку тіл залучено водолазну службу МНС.
На місці події працює оперативна група Управління МНС в Чернівецькій області.
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