Двоє росіян потонули у Дністрі на Буковині

У Чернівецькій області поблизу с. Кулівці Заставнівського району при спробі перетнути на надувному матраці р. Дністер потонули двоє осіб (громадяни Росії), з них 1 дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора, 20 липня, о 16.50.

До пошуку тіл залучено водолазну службу МНС.

На місці події працює оперативна група Управління МНС в Чернівецькій області.