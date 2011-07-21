Відмовтеся від солі, і схуднете

Багато дієтологів стверджують, що малосольова дієта досить ефективна. Дієту, що полягає в тому, аби урізувати денне споживання солі, часто рекомендують людям, які страждають від ожиріння.

Для того, щоб ця дієта була ефективною необхідно знати кілька правил.

Правило 1. Не можна використовувати сіль під час приготування їжі. Ви можете додати в їжу невелику кількість тільки перед самою подачею на стіл і то маленьку щіпку.

Правило 2. За добу людина, яка дотримується такої дієти, повинна вживати не більше трьох-чотирьох грамів солі.

Правило 3. Під час такої дієти вам краще уникати вживання кислих страв, макаронних виробів, здоби, цукру, варива, прянощів, гострої і копченої їжі.

Правило 4. Ця дієта зовсім не забороняє вживання рибних і м`ясних страв.

Але слід зазначити, що вживати їх слід у розумних межах, при цьому, потрібно вибирати нежирні сорти риби і м`яса. Цілком можна вживати нежирні супи, пшеничний або житній хліб (не більше двохсот грамів), яйця, овочі, сир, у невеликій кількості молочні продукти. А пити можна чай і каву.

Правило 5. Дотримуючись такої дієти, вам потрібно за добу спожити до дев`яносто грамів жирів, до ста тридцяти грамів білків, а також до ста двадцяти грамів вуглеводів.

Пам`ятайте, що сіль – це шкода не лише для вашого здоров`я, але і для вашої фігури. І якщо ви практично не солите продукти під час приготування, зовсім не є гарантією того, що сіль не потрапляє у ваш організм, адже "сольові пастки" можуть бути дуже добре замасковані, так само, як і цукрові.