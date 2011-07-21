Аномальна cпека вбиває людей у США

Аномальна спека у США призвела до смерті 22-х осіб.

Як передає РІА «Новости», рекордний рівень спеки спочатку було відмічено у штатах Айова, Мічиган і Флорида, де стовпчик термометра перевищив 40 градусів Цельсія. Тепер аномально висока температура поширилася і на територію штатів Північна Дакота, Іллінойс і Міннесота.

За даними представника Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Джастіна КЕННІ, спека вже поширилася на території, на яких проживає близько 141 млн. осіб.

За прогнозами синоптиків, така погода збережеться, як мінімум, до суботи, після чого стовпчик термометра лише трохи опуститься.