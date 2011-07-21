Молоко врятує від серцевого нападу

Учені запевняють, що молоко і всілякі соєві добавки здатні знизити ризик підвищення артеріального тиску. В порівнянні з іншими біологічно активними добавками ці продукти набагато корисніші і ефективніші, а також містять тільки натуральні компоненти і мінерали, які роблять позитивний вплив на весь організм. Результати дослідження дозволяють припустити, що якщо частково замінити рафіновані вуглеводи на продукти з високим вмістом білка, наприклад, молоко, то це допоможе уникнути виникнення проблем з артеріальним тиском.

Клінічні випробування довели, що молочний білок сприяє пониженню кровоносного тиску. Був поведений експеримент, в якому взяли участь як чоловіки, так і жінки, які страждають від зниженого або підвищеного тиску. Протягом деякого часу їм було запропоновано пити або вживати в їжу продукти, які містять молочний білок. Опісля декількох тижнів артеріальний тиск у багатьох став нижчий, що понизило навантаження на серці. Тому ефективність вживання таких продуктів харчування в раціон доведена, стверджують експерти.

Раніше проведені дослідження показали, що дієта, багата нежирними молочними продуктами, знижує кровоносний тиск і запобігає ризику виникнення інсульту, інфаркту і серцевого нападу. Не важливо - соєвий білок або молочний, вони обидва сприятливо діють на організм. У будь-якому випадку їх вживання набагато краще, ніж вуглеводів, які стають причиною зайвих кілограмів, а також негативним чином позначаються на роботі серцево-судинної систем.

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