Найкорисніші кухні світу

Журнал Forbes представив рейтинг найкорисніших кухонь світу. В його основу лягли показники здоров`я і тривалості життя людей. Рано чи пізно всі ми погоджуємося з думкою, що їжа повинна бути не тільки смачною, але і корисною. В основу цього рейтингу лягли показники здоров`я і тривалості життя людей, на яких, до речі, впливає не тільки їжа, але і менталітет, і спосіб життя.

Японія

На 1-му місці — Японія, де ожирінням страждають лише 1, 5% жителів, а середня тривалість життя складає 82 роки. Водорості, свіжі морепродукти, овочі, соя — ось корисна основа їжі японців. Ще один важливий момент — японці не об`їдаються, вони встають з-за столу з відчуттям легкого голоду.

Сінгапур

Сінгапур — на 2-му місці. Середній термін життя там — теж 82 року, і повні люди становлять 1,8%. Три кити місцевої кухні — рис, овочі і риба. М`яса сінгапурці майже не їдять, а на солодке віддають перевагу тропічним фруктам і легким десертам з них.

Китай

2/3 їжі китайців засновані на овочах, фруктах, бобах, цілісних зернових, з додаванням різних трав і спецій. Коли б не любов китайців до добре просмажених продуктів, то середній термін життя в країні був би більше 73 років, а кількість повних — менша 1,8%.

Швеція

У цій північній країні живуть довго — до 81 року, а повних людей — 11%. Такі завидні показники обумовлені харчуванням на основі молочних продуктів, риби, ягід. Риба хороша для серця, а ягоди — відомий антиоксидант. А якщо все це та у поєднанні із зимовими видами спорту.

Франція

Францію бачити на 5-му місці, м`яко кажучи, дивно. Але не дивлячись на любов жителів до м`яса і випічки, сиру і шоколаду, середній француз живе до 81 року, а людей, що ожиріли, дуже мало — 6,6%.

Італія

Без Італії в даному рейтингу не обійшлося — 6-е місце. Адже кожен знає, що, крім пасти і м`яса, італійці знають толк в овочах, морепродуктах і оливковій олії. Звідси і результат: середній термін життя італійця — 80 років, перегодованих жителів — 13%.

Іспанія

Іспанія любить оливкову олію, в її меню — дари моря, овочі і фрукти. Іспанці не дуже поважають смажену їжу, вважаючи за краще тушковану. Завдяки цьому вони доживають до 80 років, та і повних серед них — 16%.

Південна Корея

Кухня Південної Кореї відома низьким вмістом жирів. Головні страви — локшина, риба, овочі. Ну, а м`яса в рік кореєць їсть в 5 разів менше, скажімо, ніж американець.

Ізраїль

Термін життя ізраїльтян — 81 рік, правда, повних багато — 24%. Кухня країни заснована на бобах і овочах з оливковою олією. Самі ж жителі бачать причину корисності своєї їжі в її кошерності.

Греція

Завершує рейтинг Греція, її кухня — овочі, боби, легкі сири. І хоча надмірну вагу там має чверть жителів, в середньому греки живуть 80 років.

ivona.bigmir.net