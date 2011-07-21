Морозиво - найкраще заспокійливе

Науці стало ясно, чому діти, та і дорослі люблять морозиво. Виявилось, що воно прекрасно знімає стрес. Молоко і сливки містять триптофан – ефективний природний транквілізатор, що заспокоює нервову систему, піднімає настрій, допомагає справитися з безсонням.

Що ж до шоколаду, який нерідко прикрашає наші улюблені холодні ласощі, то довгий час вважали, що він впливає на мозок подібно до наркотика. Погана слава тягнулася за шоколадом і какао з тих пір, як каліфорнійський фармаколог Піанеллі і його колеги виявили в бобах какао речовини, схожі з деякими компонентами марихуани.

Недавно група американських учених з Інституту хімії біомолекул "реабілітовувала" шоколад і какао: виявилось, що концентрація в них злощасних з`єднань украй низька, до того ж більшість їх розкладається в шлунку, не сягаючи мозку.

Зате інші дослідники знайшли в шоколаді речовину, споріднену гормону адреналіну. Воно підвищує кров`яний тиск, робить частішим пульс, тобто є природним стимулятором, як і кофеїн.

Medvesti.ru

