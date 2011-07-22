Ідеальне літнє меню

Асоціація захисту споживчих прав рішуче виступає за те, щоб на продуктових упаковках виробники публікували не тільки загальний вміст білка, жиру, вуглеводів і калорійність продукту, але і рівень насиченої жирності, цукру і хлориду натрію.

При вживанні однієї порції гамбургера, молочного напою і смаженої картоплі ви одержуєте добову норму солі і цукру для організму. У результаті виходить, що більше цього дня вам їсти нічого не потрібно. Але цього не вистачає!

А якщо ви просто вип`єте банку солодкої газованої води, то перевищите добову норму цукру в чотири рази. Російські експерти розповіли про те, яким повинне бути харчування в літній період.

Фахівці вважають, що переважно споживаними продуктами влітку повинні бути фрукти і овочі. При такому правильному, збалансованому харчуванні ви будете себе краще почувати і приведете в порядок свій організм.

24inews.ru