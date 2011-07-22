Лимонад виводить камені з нирок

Медики рекомендують людям, у яких в нирках виявлені камені, пити більше лимонаду. Як стверджують фахівці з Массачусетської лікарні, дієтичні напої, які створені на основі таких фруктів, як апельсин і лимон, здатні запобігати утворенню каменів в нирках.

За наслідками проведених досліджень, було встановлено наявність в лимонаді великої кількості цитрату (солі лимонної кислоти), який нейтралізує оксалат кальцію і блокує розвиток каменів.

При порівнянні домашнього лимонаду і заводського, з`ясувалося, що в заводському цитрату навіть більше, тому і діяти він буде ефективніше.

receptkulinar.ru