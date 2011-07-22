Кому квас пити не можна

Є у цього, безумовно, корисного напою і протипоказання. Не варто його вживати страждаючим гастритом, виразковою хворобою шлунку, раковими захворюваннями шлунково-кишкового тракту або цирозом печінки. Також з особливою обережністю варто відноситися до вживання квасу страждаючим важкою формою гіпертонічної хвороби.

Вагітним жінкам також слід обмежити споживання квасу. При цьому слід вибирати тільки напій перевіреної якості, краще домашній. У жодному випадку не слід вживати газований квас.

І ще одне важливе зауваження. Незважаючи на користь квасу, його не можна пити годуючим матерям і дітям у віці до трьох років. Згодом також необхідно стежити за якістю пропонованого дитині квасу. Особливо це важливо при вживанні бутильованого квасу, оскільки він може бути простроченим. Краще всього для цих цілей використовувати квас домашнього приготування по перевірених рецептах з якісних продуктів.

ladyhealth.com.ua