Чим небезпечні креми з колагеном

Проведення наукової експертизи спростувало рекламу «колагену». В світлі цих подій, зовсім не хочеться переплачувати за продукт, який може виявитися не тільки даремним, але і шкідливим. Річ у тому, що багато відомих косметичних компаній додають в засоби по догляду за шкірою тваринний колаген, який виготовляють з пташиних лапок і коров`ячих шкур. Безумовно, такий «білок» є чужорідним і може нашкодити ніжній шкірі обличчя. Людські клітини не готові прийняти «інородця» і всіляко чинять опір.

Рослинний колаген. Міф або реальність?

Невже немає альтернативи, і мрія про гладку шкіру так і залишиться мрією? Існує альтернатива у вигляді рослинного колагену. Безумовно, дозволити собі такі високі технології може тільки косметична компанія з великими можливостями – так стверджують авторитетні виробники. І нового витка набуває реклама так званого «морського» колагену.

Всі ці твердження є ще одним красивим рекламним міфом, які створили продавці косметики і креативні рекламщики, що лобіюють інтереси фірм-виробників.

Учені Московської державної академії біотехнології ім. К. І. Скрябіна вважають, що все-таки можливе часткове коректування процесу, пов`язане з колагеном, одержуваним особливим способом генної інженерії. Але поки не дуже хочеться бути «лабораторною мишею».

Тому, російські учені підтримують британських колег, звинувачуючи рекламщиків в неправдивості інформації. А милим жінкам хочеться порадити навчитися стимулювати свій власний колаген. А це вживання головних вітамінів – А, С і Е. Недарма більшість прекрасних пані стали віддавати перевагу косметиці натурального походження, зробленій власними руками.

ladyhealth.com.ua