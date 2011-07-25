У США і Канаді через спеку гинуть люди

Не менш як 22 особи загинули через аномально високу температуру на східному узбережжі США і Канади.

Метеорологічні служби попереджають, що спека і підвищена вологість почнуть відступати лише наприкінці тижня, передає Бі-Бі-Сі.

За словами синоптиків, спекотна погода, яка так чи інакше зачепить 50% населення США, встановилася через антициклон, навислий над центральною і східною частинами країни.

У великих населених пунктах ситуація посилюється тим, що всі дороги покрито асфальтом, а бетонні споруди створюють своєрідну клітку, що утримує гаряче повітря.

У багатьох штатах стовпчик термометра вже кілька днів підіймається до позначки 37 градусів за Цельсієм, а в деяких повітря розжарилося до 43 градусів. Наприклад, в місті Сіракузи, штат Нью-Йорк, було зафіксовано рекордно високу температуру за останні 70 років.

Від спеки також гинуть худоба і домашні тварини. У Південній Дакоті спека забрала життя 1,5 тис. голів великої рогатої худоби, а в Міннесоті тварини гинуть швидше, ніж будь-коли за останні 30 років.

Страждають від спеки і жителі Канади. Зокрема, очікується, що у п`ятницю температура повітря в Торонто може перевершити позначку 35 градусів.

В той час, поки значна частина континенту страждає від сильної спеки, жителі північно-західних регіонів мерзнуть. Цього року у Сіеттлі стовпчики термометрів рідко піднімався до 27 градусів, а значну частину часу температура тримається на позначку 15 градусів.

Щорічно в США через спеку в середньому вмирають більш як 160 осіб.