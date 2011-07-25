У Перу стався землетрус

Київ. 24 липня. УНІАН. Землетрус магнітудою 5,0 стався в неділю в регіоні Аякучо в південній частині Перу, повідомляє сайт Геологічної служби США.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані о 10:49 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташовувався за 22 кілометри на північний захід від міста Пукуїо, адміністративного центру провінції Луканас, і за 421 кілометр на південний схід від столиці Перу Ліми. Вогнище залягало на глибині 96,7 кілометра.

Інформація про потерпілих і руйнування не надходила.