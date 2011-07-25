Виноград знижує тиск

Дослідники з Каліфорнії стверджують, що при вживанні винограду відбудеться нормалізація кров`яного тиску, а також він може допомогти в запобіганні розвитку гіпертонічних захворювань.

Впродовж дослідження учені встановили, що ті, хто впродовж чотирьох з половиною місяців вживали виноград, мали тиск крові нижчий, ніж ті, в чиєму раціоні не було цього продукту.

Також за допомогою винограду покращало функціонування всієї серцево-судинної системи.

Позитивний вплив роблять флавоноїди, пояснюють фахівці. Для того, щоб нормалізувати тиск, людині необхідно вживати 9 порцій винограду в день (за умови, що одна порція міститиме приблизно 15 виноградин).

24inews.ru