Велика виделка допоможе схуднути

Швидше за все, більшість з нас помітила, що коли по телебаченню показують якусь зірку Голлівуду під час їжі, то у неї в руках неодмінно знаходиться маленька виделочка. І нас пронизує думка про те, в чому ж секрет її вузенької талії.

Ми починаємо шукати серед кухонних засіків столове приладдя, призначене для десерту. Тепер, під час їжі в руках ми тримаємо винятково маленькі виделочки і ложечки. Але, на жаль, вага не йде.

Як виявляється, маленький розмір столових приладів, якими користуються кінозірки, ні до чого. Адже вони з ними просто позують, а удома, насправді, використовують для їжі великі ложки і виделки. І саме з цієї причини вони витончені і худі.

Медики дають пораду тим, хто має бажання обмежити апетит, і сидить на дієті, використовувати столові прилади великого розміру.

Дослідження, яке провели учені з американського університету штату Юта, показало, що люди, які використовують маленькі прилади, зрештою вживають набагато більше їжі, ніж ті, у кого прилади більші.

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