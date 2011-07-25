Світову фармацевтику очікує рекордне злиття

Дана угода стане найбільшою в своїй галузі за останні десять років. Також це злиття стане другим за масштабами цього року після події в телекомунікаційному секторі поглинання компанією "AT&T" мобільного оператора "T-Mobile USA" за $39 млрд.

Пишуть "Економічні відомості".

Обидві компанії, що зливаються, - і "Express Scripts" і "Medco" - поставляють громадянам рецептурні препарати. Їх робота полягає в оптовому розміщенні замовлень та купівлі медикаментів у виробників з метою подальшого розподілу їх по аптеках, корпораціям і держструктурам, що дозволяє тим економити. Також компанії адмініструють розподіл пільг на ліки і керують розсилками фармацевтичних препаратів, замовлених громадянами поштою.

За умовами угоди, яка отримала схвалення рад директорів обох компаній, "Express Scripts" виплатить $71,36 за кожну акцію "Medco", що на 28% вище, ніж вони коштували на момент закриття торгів 20 липня. Частина суми буде виплачена готівкою і частина - шляхом обміну акцій. Після завершення операції нинішні власники "Express Scripts" будуть контролювати близько 59% об`єднаної компанії, а акціонери "Medco" - 41%.

Дане злиття виявилося несподіваним для експертів. "Medco" був лідером ринку, генерували близько $66 млрд. виручки на рік, його найближчим конкурентом була компанія "CVS Caremark" з $48 млрд., тоді коли "Express Scripts" міг похвалитися лише оборотом в $45 млрд.

За словами експертів, злиття "Express Scripts" і "Medco Health" відображає зміни, що відбуваються в секторі охорони здоров`я, і спроби пристосуватися до них. Покупка ""Medco" дозволить "Express Scripts" обійти "CVS Caremark Corp.", позиції якої істотно зміцнилися після ряду проведених поглинань.

24tv.ua