Сім "непотрібностей" людського організму

Крила птаха, що не літає, і очі глибоководної риби - це все прояви еволюційної чудасії під назвою «рудимент». Існування подібних надмірностей в організмі нічим не обгрунтоване, але стійко передається з покоління в покоління. Ми розповімо про найвідоміші рудименти людини, і про те, як вони виникли. Куприк Найвідомішим рудиментом, що дістався людині від давніх предків, є куприк (coccyx) - трикутна кістка, утворена зрощенням 4-5 хребців. Колись він утворював хвіст - орган підтримки рівноваги, який також служить для передачі соціальних сигналів. У міру того, як людина стає прямоходячим створінням, всі ці функції перейшли на передні кінцівки, і потреба в хвості відпала.

Проте, на ранніх стадіях розвитку людський ембріон має хвостовий відросток, який, нерідко, зберігається. Приблизно одне з п`ятдесяти тисяч немовлят народжується з хвостиком, який може бути легко видалений без наслідків для організму.

Апендикс

Червоподібний відросток сліпої кишки (appendix vermiformis) давно перестав грати хоч яку-небудь роль в людському організмі. Імовірно, він служив для тривалого перетравлювання твердої їжі - наприклад, круп. Друга теорія свідчить, що апендикс грав роль резервуару для травних бактерій, де вони розмножувалися.

Апендикс дорослої людини має довжину від 2 до 20 сантиметрів, проте в більшості випадків його довжина приблизно рівна десяти сантиметрам. Запалення червоподібного відростка (апендицит) є дуже поширеним захворюванням - на нього доводиться 89 відсотків всіх хірургічних операцій черевної порожнини.

Зуб мудрості

Треті моляри (корінні зуби) одержали свою назву з тієї причини, що прорізаються набагато пізніше за решту всіх зубів, в тому віці, коли людина стає «мудрішою» - 16-30 років. Основна функція зубів мудрості - жувальна, вони служать для перетирання їжі.

Проте у кожної третьої людини на Землі вони ростуть неправильно - їм не вистачає місця на щелепній дузі, внаслідок чого вони або починають проростати в сторони, або травмують своїх сусідів. У подібних випадках, зуби мудрості доводиться видаляти.

Синтез вітаміну С

Брак вітаміну С (аскорбінової кислоти) в організмі може привести до захворювання цингою з подальшим летальним результатом. Проте, людина не може самостійно синтезувати цей вітамін в своєму організмі, на відміну від більшості приматів і інших ссавців.

Учені давно припускали, що у людини існував орган, що відповідав за вироблення аскорбінової кислоти, проте підтвердження цьому було виявлено лише в 1994 році. Тоді був знайдений псевдоген, що відповідає за вироблення вітаміну С, аналогічний тому, що є у гвінейський свиней. Але у сучасної людини ця функція відключена на генетичному рівні.

Вомероназальний орган (ВНО)

Втрату функціональності ВНО можна вважати еволюційною втратою людини. Цей відділ нюхової системи (відомий як орган Якобсона або вомер) відповідає за розпізнавання феромонів.

У соціальній поведінці тварин феромони грають домінуючу роль. З їх допомогою самки привертають самців, а самі кавалери позначають підконтрольну територію. Більшість емоцій супроводжуються викидом феромонів - страх, злість, заспокоєння, пристрасть. Людина ж більше покладається на вербальну і візуальну складові соціального спілкування, тому роль розпізнавання феромонів зведена до мінімуму.

Гусяча шкіра

Мурашки (cutis anserina) виникають при спрацьовуванні піломоторного рефлексу. Основними спонукальними мотиву цього рефлексу є холод і небезпека. При цьому спинний мозок проводить збудження периферичних нервових закінчень, які підводять волосяний покрив.

Так у разі холоду підведене волосся дозволяє зберегти більше теплового повітря усередині покриву. Якщо ж виникає небезпека, збільшення волосяного покриву надає тварині масивнішому вигляду. У людини піломоторний рефлекс залишається рудиментом, оскільки густий волосяний покрив був загублений в процесі еволюції.

Чоловічі соски

Одна з ранніх наукових теорій припускала, що соски є ознакою здатності чоловіка до грудного вигодовування, яка була загублена в процесі еволюції. Проте пізніше дослідження показали, що ніхто з чоловічих особин наших предків не володів такою функцією організму.

В даний час прийнято вважати, що соски формуються ще на тій стадії розвитку ембріона, коли його стать не визначена. І лише пізніше, коли зародок починає самостійно виробляти гормони, можна визначити, хто народиться - хлопчик або дівчинка.

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