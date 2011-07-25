Педофілів в Кореї каструватимуть на строк до 15 років

Південна Корея стала першою азіатською країною, яка схвалила закон про хімічну кастрацію педофілів, повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства юстиції країни.

Новий закон дає суддям повноваження призначати педофілам хімічну кастрацію на строк до 15 років.

Закон набуває чинності в неділю. Представник міністерства юстиції повідомив агентство, що вже в 2011 році до покарання можуть бути засуджені десятки злочинців.

Медикаментозна профілактика статевих злочинів застосовується в багатьох штатах США (Каліфорнія, Флорида, Джорджія, Техас, Луїзіана, Монтана та деякі інші), в Канаді, Ізраїлі та деяких європейських державах (Великобританія, Франція, Німеччина, Данія, Швеція, Польща, Норвегія). У США і Польщі хімічна кастрація педофілів є обов`язковою, в інших європейських країнах - добровільною, уточнює РІА "Новости".