Антидепресанти провокують депресію

Канадські дослідники з університету McMaster з`ясували, що прийом антидепресантів значно підвищує ризик виникнення депресивного стану.

Учені провели дослідження, в якому взяли участь дві групи людей, що приймають антидепресанти. Одній групі препарати були замінені на плацебо, друга продовжила прийом ліків. Виявилось, що в першій групі рецидив склав 25%, а в другій - 42%, повідомляє Medicinform.

Експерти вважають, що антидепресанти втручаються в природний процес саморегулювання серотоніна, що включає механізм запуску нових депресій. Рецидиви відбуваються у момент припинення дії препарату, що вимушує продовжувати прийом антидепресантів.

focus.ua