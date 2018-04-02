Кукурудза - цілюще "золото" інків

У зернах кукурудзи є білки, вітаміни С, В, РР, калій і фосфор. Сьогодні цей злак став вже завсідником наших столів, хоча якихось сто років тому був екзотичним овощем. А завіз її до Європи сам Колумб. Священному злаку інків, який “приїхав” до Іспанії, дали назву «кукуручо» (cucurucho), що означає «гостроверхий капюшон», звідси згодом і пішла його слов`янська назва.

У зернах плодів міститься збалансована кількість білків, жирів і вуглеводів. До речі, серед рослин відшукати білоквмісні не так-то і просто, тому варто узяти на замітку тим, хто старається їсти менше м`яса: хоча білка в ній в 3—4 рази менше, але це теж непогано. Окрім цього, в зернах є вітаміни С, В, РР, калій і фосфор. Правда, при варінні їх кількість зменшується, але близько 20% все-таки залишається.

Але головна лікарська цінність їстівного «золота» інків — не в апетитних «м`ясистих» зернах, а в тих схожих на паклю світло-коричневих волосках, які обрамляють качан. Вони називаються рильця. Ми безжально викидаємо їх у відро, а ось фармацевти роблять з них ефективні ліки, які так і називаються, — кукурудзяні рильця. Вони продаються в аптеці, їх без проблем можна використовувати — як свіжими, так і сушеними. Чим же вони такі корисні?

По-перше, роблять жовч менш в`язкою. Цю властивість варто узяти на замітку всім, хто страждає дискінезіями, хронічними холециститами або просто періодично відчуває тяжкість в правому підребер`ї.

По-друге, мають м`яку сечогінну дію, а значить, корисні тим, хто страждає гіпертонією і набряками. По-третє, сприяють зниженню цукру в крові, тому їх варто приймати діабетикам.

І останнє — кукурудзяні рильця мають кровоспинну дію, тому вони будуть корисні всім, хто страждає кровоточивістю, а також жінкам при рясних критичних днях.

Рильця приймають у вигляді відвару. Заливаєте 3 ст. л. сировини 200 мл кип`ятку, даєте остигнути — і ліки готові. П`ють такий відвар по чверті склянки через кожні 3—4 години, до їжі. Курс прийому — 3 тижні. Протипоказань немає.

Напевно, багато хто бачив на полицях супермаркетів поряд із звичними пляшками соняшникової олії інші, в т.ч. кукурудзяну, і ставили собі питання: а яке корисне?

Слід сказати, що найкорисніше в рослинній олії — це вміст поліненасичених жирних кислот — тих самих, які вважаються «хорошими» жирами завдяки здатності запобігати утворенню бляшок холестеринів у наших судинах. Так от, в кукурудзяній олії їх майже стільки ж, скільки і в соняшниковій, і в оливковій. Отже, справа за смаком. Для профілактичного ефекту достатньо щодня додавати в свою порцію салату 1 ст. л. Кукурудзяної олії.

Кукурудзяне борошно ефективне для видалення комедонів — невеликих чорних крапок на шкірі, що виникають в результаті скупчення шкірного жиру і бруду, що закупорює пори. Для цього 2 ст. л. борошна змішують із заздалегідь збитим білком 1 курячого яйця і наносять одержану суміш на обличчя. Після висихання знімають вологим бавовняним рушником, миють обличчя холодною водою і витирають. В більшості випадків для очищення обличчя від комедонів достатньо 1—2 кукурудзяних процедур.

І рецепти в скарбничку! Запечена кукурудза.

Вам буде потрібно:

-4 качани кукурудзи молочної стиглості

-30 г вершкового масла

-1—2 часточки часнику

- 1,5 ч. л. солі.

У качана кукурудзи відігнути листя, щоб оголити зерна. Листя не обривати.

Кукурудзяні рильця відокремити. Вершкове масло кімнатної температури змішати з продавленим через прес часником і сіллю. Масло намазати на качани. Найзручніше для нанесення масла використовувати кулінарний пензель. Листя відігнути в колишнє положення. Загорнути качани окремо у фольгу. Запікати в духовці при 20°С 1 год.

Салат з кукурудзи і картоплі.

Інгредієнти:

• Картопля

• варена кукурудза

•олія

•оцет,

• сіль

• цукор

• перець.

Картоплю зварити, охолодити, очистити і нарізати тонкими скибочками. Варену кукурудзу охолодити і змішати з картоплею. Заправити салат, викласти в салатницю горою і посипати зеленою цибулею.

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