Ранні кавуни і дині шкодять організму

Рано доспілі ягоди можуть нашкодити вашому здоров`ю величезним вмістом нітратів і нітритів.

Головний лікар Російської Федерації Геннадій Оніщенко попереджає, що справжні кавуни ще не дозріли, тому слід прискіпливо вибирати ягоди або взагалі утриматися від покупки.

При придбанні товару покупець повинен зажадати у торговця документи про безпеку і експертизу кавуна, санітарну книгу і дозвіл на право торгівлі. Навіть у інтернет-магазинах потрібно перевіряти подібні документи. Частіше за все порушення виявляються саме там.

В даний момент на столичних ринках продаються баштанні з середньоазіатських плантацій. Для їх швидкого дозрівання обширно застосовуються особливо шкідливі організму нітрати.

receptkulinar.ru