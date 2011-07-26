Ранні кавуни і дині шкодять організму
10:27, 26 липня 2011Зарубіжні новини
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Нітрати і нітрити
Рано доспілі ягоди можуть нашкодити вашому здоров`ю величезним вмістом нітратів і нітритів.
Головний лікар Російської Федерації Геннадій Оніщенко попереджає, що справжні кавуни ще не дозріли, тому слід прискіпливо вибирати ягоди або взагалі утриматися від покупки.
При придбанні товару покупець повинен зажадати у торговця документи про безпеку і експертизу кавуна, санітарну книгу і дозвіл на право торгівлі. Навіть у інтернет-магазинах потрібно перевіряти подібні документи. Частіше за все порушення виявляються саме там.
В даний момент на столичних ринках продаються баштанні з середньоазіатських плантацій. Для їх швидкого дозрівання обширно застосовуються особливо шкідливі організму нітрати.
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