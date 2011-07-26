Сильна засмага старить

Влітку сонце приносить нам красиву засмагу, проте часто це може викликати проблеми з шкірою. Разом з сонячним світлом через атмосферу проникають ультрафіолетові промені А і B, які несуть небезпеку для здоров`я. Ці промені руйнують клітини шкіри, діючи на її ДНК.

Особливу небезпеку становлять ці промені опівдні, тому краще не з`являтися на відкритому сонці, починаючи з 12 годин до 3 години дня. Так можна захиститися від дії променів B типу, проте A промені активні впродовж всього дня, тому загоряти можна навіть вранці. B-промені можуть викликати: почервоніння, опіки, старіння, і навіть привести до раку шкіри. А-промені відповідальні за засмагу і можуть викликати меланому – небезпечний вид раку шкіри.

Які ж загрози таїть в собі засмага?

- Швидке старіння шкіри.

- Поява великої безлічі зморшок.

- Онкологічні захворювання.

- Ослабляється імунітет.

- Несумісність з деякими ліками.

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