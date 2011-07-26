Яскравий одяг допоможе подолати стрес від спеки

Яскраві кольори добре стимулюють нервові закінчення на очному дні, що необхідне для підтримки нормального тонусу організму.

Яскравий одяг допоможуть жителям мегаполісів подолати стрес, який викликає аномальна спека, вважають медики.

Керівник відділення Московського НДІ психіатрії Тетяна Кліменко пояснила, що в спеку посилюється ймовірність розвитку астенії, яка характеризується слабкістю, фізичною і психічною втомою, зниженням енергетичного потенціалу, повідомляє РІА Новини.

«Як профілактику астенії я б порекомендувала частіше дивитися на вулицю, на ту зелень, яка є навколо. Річ у тому, що зелений колір добре стимулює нервові закінчення на очному дні, що необхідне для підтримки нормального тонусу організму. Також для стимуляції нервових закінчень сітківки можна яскравіше одягатися, літо це дозволяє», - розповіла Кліменко.

За її словами, варто вибирати світліші тони одягу, щоб не привертати сонячні промені.

Фахівець відзначила, що до астенії найбільш схильні люди з органічними ураженнями головного мозку (наслідки травм голови і важко протікаючих інфекційних захворювань), а також літні люди і діти.

focus.ua