"Лежання на рельсах" - новий метод лікування

Небезпечна "терапія електричним струмом" придбала популярність останнім часом, оскільки місцеві жителі вважають, що це зміцнює здоров`я, сприяє профілактиці хвороб. Залізничний персонал патрулює шляхи і видаляє з них людей заради їх власної безпеки, тому багато хто вибирає станції, де потяги проходять рідше, що дозволяє людям лежати на рельсах протягом тривалого періоду часу.

Фоторепортаж демонструє, як індонезійці лежать на залізничних рейках під електричними проводами на станції Рава Buaya в містечку Cengkareng 23 липня 2011 року в Джакарті, Індонезія. На залізничні колії, які проходять під проводами для електровозів, індонезійці приходять не просто сім`ями, а цілими селами.

teleobektiv.ru