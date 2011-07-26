Як правильно вибрати кавун чи диню

Щоб не помилитися у виборі кавуна або дині, необхідно знати, на що слід звертати увагу в першу чергу. Не варто робити покупку на стихійно організованих базарних точках. Місце, відведене для продажу баштанних культур, має бути обгороджене і надійно захищене від сонця і дощу. Крім того, не повинен товар лежати на землі. Ні в якому разі не можна купувати кавуни вздовж доріг: у них швидко накопичуються важкі метали, які містяться в автомобільних вихлопних газах.

При виборі кавуна звертаємо увагу на його хвостик: у зрілого плоду він повинен бути сухим. А пляма на боці повинна бути жовтого, а не білого кольору. Шкірочка стиглого кавуна блищить і не проштрикується нігтем. Поплескайте по плоду - купувати варто лише той кавун, який відповів глухим звуком, а при стисканні стигла ягода обов`язково захрустить.

Перевірити якість купленого кавуна можна і вдома. Розімніть шматочок м`якоті в склянці з водою - якщо вона помутніла, але не змінила колір, то кавун хороший, якщо почервоніла, значить, ви купили поганий товар.

Про стиглість дині свідчить насамперед її запах. Від дозрілого плоду віє тонким ароматом. Стигла диня, як і кавун, при поплескуванні повинна звучати глухо. І нарешті, натисніть на корку в зоні протилежного від стебла полюса плоду - якщо кірка прогинається, то диня зріла, якщо ні - достигнути їй не дали.

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