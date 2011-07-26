Після 30 дієти вже не допомагають схуднути

Науковці дійшли невтішного висновку: людям після 30 років дієти допомагають лише на короткий час. Переважна ж більшість людей, що сидять на дієті, потім все одно наберуть кілограми.

Тривале дослідження за участю 25 тисяч жінок і чоловіків, що проводилося групою вчених з державної Медичної дослідницької ради, показало, що люди середнього віку починають набирати вагу, і ця тенденція лише посилюється з часом.

Щороку 12 мільйонів людей намагаються дотримуватися дієти. Тільки 10% з них вдається втратити значну кількість кілограмів. Тимчасом протягом року люди навіть з цієї групи знову наберуть вагу. Тому тут варто задуматися про профілактику початкового збільшення ваги.

Науковці стежили за 5362 чоловіками і жінками, які народилися в 1946 році, і за 20 тисячами осіб, більшість з яких народилися 1958 року.

За словами Ребеки Харді з Медичної дослідницької ради, люди з обох груп почали набирати вагу у 80-х роках. І відтоді їхня вага тільки збільшувалася.

"У чоловіків набір ваги відбувається без стрибків все життя. У жінок вага зростає повільно, але десь до 35 років досягає найвищих показників. Як тільки зайву вагу набрано, від неї вже не позбавитися. Людина тільки товстішає, незважаючи на спроби позбутися кілограмів", - прокоментувала Харді.

www.newsru.ua