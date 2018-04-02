У Європі нелегально торгувати сигаретами вигідніше, ніж наркотиками

Антитютюнові закони в Європі стають все жорсткішими. Але таке посилення законодавства, як показує досвід Німеччини, може активізувати злочинність: продаж контрабандних сигарет стає вигіднішим за торгівлю гашишем.

За підрахунками німецького тютюнового товариства, минулого року німці викурили 22 млрд контрабандних сигарет. Дані приблизні: митні служби називають цю оцінку заниженою. У Баварії, на півдні країни, кожна третя сигарета продана без сплати податків, а на півночі Німеччини - кожна десята.

У Східній Німеччині 40% тютюнового ринку доводиться на нелегальну продукцію - позначається як відносна бідність територій колишньої ГДР, так і близькість до країн з відносно ліберальними тютюновими законами. У німецьких містах поблизу Польщі, наприклад, три з п`яти сигарет продаються нелегально. Витрати відносної дешевизни такої продукції - ризик отримати замість тютюну перемелені в пил компакт-диски або мишачий послід.

У неофіційному сигаретному рейтингу ФРН одним з фаворитів останніми роками стала марка, не допущена до офіційного продажу німецькою владою. Це Jin Ling. За словами німецьких митників, чорний ринок заповнений не тільки оригінальною продукцією, але і підробками Jin Ling. Сигарети виробляють в Калінінграді, Молдові і Україні. Упаковка з десяти пачок коштує у виробника приблизно 2 євро, в Берліні вони розходяться по 22.

Однією з рядових деталей міського пейзажу на сході Німеччини стали азіати з пластиковими пакетами біля супермаркетів. В`єтнамська сигаретна мафія непогано доповнила мафію східно-європейську, що традиційно постачає на Захід дешеві сигарети з рідних країв. У поліції Берліна повідомляють, що торгівля сигаретами поділена між бандами зі Східної Європи і їхніми в`єтнамськими колегами: перші займаються закупівлею і транспортуванням, другі відповідають за роздрібну торгівлю. Тільки до Берліна, за оцінкою поліції, нелегально потрапляє близько 400 млн штук сигарет на рік. Конфіскувати вдається близько 26 млн.

Минулою весни під Берліном була затримана велика партія контрабандних сигарет. 900 млн штук везли з Польщі. Серед затриманих - вихідці з Росії і України, що живуть нині в Німеччині. В ході розслідування, продовженого в Польщі, з`ясувалося, що під Варшавою діяла ціла підпільна сигаретна фабрика, на якій вилучили 50 тонн тютюну. Німецька поліція заявила: це найбільше в Європі виробництво нелегальних сигарет. Завод був оснащений найсучаснішою технікою, його продукція призначалися для ринку Західної Європи.

"Підвищення податку на тютюн означає і новий виток спіралі організованої злочинності", - заявив керівник митного відомства ФРН Клаус Лепріх. За його словами, нове підвищення цін на сигарети лише вимушує споживачів звертатися до послуг нелегальних торговців. На сьогодні пачка з 19 сигарет коштує в Німеччині 4,9 євро. Ціна Jin Ling на чорному ринку - 2,2 євро. Підраховано, що якщо людина викурює в день по пачці сигарет, то повністю перейшовши на нелегальну продукцію, вона заощадить близько 800 євро на рік.

Цікавий експеримент періодично проводять маркетологи з компанії Ipsos. Час від часу у пошуках порожніх сигаретних пачок вони нишпорять в сміттєвих контейнерах в різних куточках Німеччини. Потім знахідки сортують: ті, на яких є акцизні марки, і ті, які таких наклейок не мають. "Коли податок збільшується, то приблизно через 3 місяці контрабандних сигарет в сміттєвих контейнерах стає більше", - констатує керівник дослідження Матіас Тобієс.

Його роботу фінансують німецькі виробники сигарет, тому зрозуміло, на чий млин ллють воду маркетологи. Проте непряме підтвердження цим висновкам можна знайти і в звітах німецьких податківців. За останні 10 років податок на сигарети підвищували вже 8 разів (востаннє в травні він зріс ще на 5%).

За рахунок зростання податків уряд ФРН розраховує отримати з курців додаткові 200 млн євро в поточному році, 500 млн - в 2012, 700 млн - в 2013 і 800 млн в 2014 році. При цьому податкові надходження падають (на 10% в другому кварталі 2011 року). Для влади це означає, що число курців знизилося. Незалежні ж дослідження показують: армія любителів тютюну скорочується не дуже сильно - у Німеччині зараз палить кожен третій дорослий (16 млн людей).

Ці дані ставлять під сумнів і висновки Всесвітньої організації охорони здоров`я, яка стверджує, що повна заборона реклами тютюну укупі з іншими заходами призвела до того, що у Фінляндії, Франції, Новій Зеландії і Норвегії споживання сигарет скоротилося на 14-37%. Цілком можливо, що курці перейшли на не підзвітну статистиці контрабандну продукцію.

Слід зазначити, що уряд України також оголосив про чергове підвищення акцизів. З 1 січня 2012 року на 9% збільшаться ставки акцизного збору на тютюнові вироби, алкогольну продукцію і нафтопродукти, а також транспортні і екологічні збори; на 11% зросте ставка оподаткування за користування надрами. На думку учасників ринку, подорожчання негативно позначиться на попиті на продукцію низьких цінових сегментів.

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