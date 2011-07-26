Авіакатастрофа у Марокко: 78 загиблих
17:05, 26 липня 2011Зарубіжні новини
0
Причиною став туман
Жертвами катастрофи військово-транспортного літака Lockheed C-130 Hercules у Марокко стали 78 осіб, троє отримали серйозні поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Reuters.
Літак врізався у гору під час посадки неподалік від міста Гулімін за 700 кілометрів на південь від столиці країни міста Рабат.
Літак прямував на військовий аеродром в Гуліміні. За попередніми даними, причиною катастрофи стали погані погодні умови, зокрема туман.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter